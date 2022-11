Russell Crowe e "Poker Face": un film da regista dopo la morte del padre

Per la sua seconda prova da regista, otto anni dopo "The Water Deviner", l'ex gladiatore si sceglie il ruolo di un giocatore incallito e miliardario senza scrupoli che riunisce i suoi migliori amici per una partita dalla posta speciale: chi sarà capace di "puntare" usando i propri segreti meno confessabili avrà più possibilità di una vincita stratosferica. La voce italiana in questo servizio è dell'attore Emiliano Conti. L'intervista per il settimanale di cultura e spettacolo Tuttifrutti