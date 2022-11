Sagrada Família, la testa di bue completa la torre dell'evangelista Luca

Alta 135 metri, il completamento della torre dedicata all'evangelista Luca aggiunge un nuovo importante traguardo alla Sagrada Família, opera del celebre architetto Antoni Gaudí. A Barcellona in tanti hanno assistito alla collocazione dell'ultimo pezzo: la testa di bue. La torre dedicata a Luca, una delle quattro intitolate agli evangelisti, secondo il progetto originale, è la prima a vedere la luce. Entro fine anno è prevista la costruzione della seconda, omaggio a Marco. Sia in questo caso sia in quello della torre di Luca è in programma una prima illuminazione il 16 dicembre. Nel frattempo, proseguono i lavori per la costruzione della torre di Gesù Cristo: con i suoi 172,5 metri la più alta della Sagrada Família.