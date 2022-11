Sbarra: "Apprezziamo l'impegno di Meloni per valorizzare il dialogo sociale"

Quella con il Governo è stata "una riunione positiva, importante, apprezzabile soprattutto per l'impegno che la premier Meloni ha assunto con il sindacato di consolidare e valorizzare il dialogo sociale, tanto nella gestione dell'emergenza quanto nelle fasi di confronto della legge di stabilità". Lo ha detto il leader della Cisl, Luigi Sbarra, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi.

Secondo Sbarra è stato un incontro importante "anche per condividere e concertare una strategia che guardi al medio-lungo periodo che faccia leva sulla crescita, sul rilancio degli investimenti, sulla qualità e quantità del lavoro e sul cammino delle riforme che il Governo sostiene che vada affrontato e portato avanti insieme".

Sbarra ha sottolineato che si tratta di "un metodo importante: il Governo si è impegnato a rendere permanente, stabile e non episodico il confronto con le parti sociali e il sindacato, centrato sulla collaborazione e sulla lealtà, sul massimo di trasparenza. Apprezziamo questo approccio di rassicurazione e disponibilità che il Governo ha dato nell'indicare nel dialogo e nel confronto la via maestra per costruire insieme, nella concordia, risultati attesi per il Paese".