Schemi "paramilitari" con "accurata pianificazione degli assalti", le rapine a Tir e portavalori

Un schema operativo “marcatamente paramilitare”, che presupponeva un’accurata "pianificazione di ciascun assalto", e che vedeva la partecipazione per ogni colpo oltre 10 persone con ruoli ben definiti in ogni fase dell’azione. E con alcuni collegamenti con la cosiddetta "quarta mafia" pugliese.

Così Francesco Messina, direttore dell'anticrimine della Polizia di stato, a commento dei 17 arresti a Cerignola (Foggia), della banda che assaltava Tir e portavalori in tutta Italia.

I blitz "eseguiti con autovetture, mezzi pesanti e mezzi d’opera provento di furti, consumati da fiancheggiatori dell’associazione". Utilizzavano armi di vario calibro, selezionate a seconda dell’obiettivo da colpire, tra le quali armi da guerra del tipo kalashnikov.