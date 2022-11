Sean Penn dona il suo Oscar al presidente ucraino Volodymyr Zelensky

Sean Penn ha consegnato il suo Oscar al presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una visita nella capitale Kiev. Zelensky, dal canto suo, ha conferito a Penn l'Ordine al Merito dell'Ucraina. Il regista e attore, noto per il suo attivismo politico quanto per i suoi film, è fuggito dall'Ucraina a marzo mentre girava un documentario sul conflitto. In seguito ha dichiarato di aver pensato di unirsi alle forze ucraine per combattere contro la Russia. “Questa volta il nostro incontro è stato speciale. Sean ha portato la sua statuetta dell'Oscar come simbolo di fede nella vittoria del nostro Paese. Rimarrà in Ucraina fino alla fine della guerra”, ha scritto Zelensky. “È stato un grande piacere consegnare l'Ordine al Merito di III° grado a Sean Penn. Grazie per il sostegno sincero e il contributo significativo alla promozione dell'Ucraina nel mondo!”, ha concluso il presidente.