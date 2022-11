Senigallia, il fiume Misa supera i 3 metri. Il sindaco alla popolazione: "Salite ai piani alti"

Ore di attenzione per l'ondata di maltempo sulle Marche, in particolare nella zona di Senigallia, già ferita dall'alluvione del 15 settembre che ha provocato 12 vittime accertate e una persona ancora dispera, oltre a danni ingenti.

Dopo diverse ore di pioggia, il livello del fiume Misa si è alzato soprattutto a Senigallia, ove è arrivato a oltre 3 metri al ponte delle Bettolelle. L'acqua ora scorre, segnala il sindaco Massimo Olivetti, che dalla pagina Facebook del Comune ha ordinato alla cittadinanza di salire ai piani alti e di osservare “comportamenti di prudenza”.

In giro per le strade della città, Protezione Civile, Polizia locale e forze dell'ordine stanno allertando i cittadini. Il livello del fiume desta preoccupazione anche in altri centri, dove sono stati aperti i Coc (Centro operativo comunale), come Serra de' Conti, Trecastelli e Pianello di Ostra.

La fine delle perturbazione è attesa per le 6 di questa mattina.