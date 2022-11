Sierra Leone, botte da orbi in Parlamento: la legge elettorale divide maggioranza e opposizione

Non sono d'accordo su come modificare il sistema elettorale e così dalle parole passano alle mani: queste immagini restituiscono il dibattito parlamentare a Freetown, in Sierra Leone, sfociato in un lancio di sedie, spintoni e pugni. Al centro del dibattito c'è la proposta di modifica del sistema elettorale per consentire una rappresentanza proporzionale del voto locale. Ma non tutti sono d'accordo e più di qualcuno finisce per aizzare: protagonisti nel video sono i rappresentanti del Partito popolare della Sierra Leone (SLPP), attualmente al potere, e il partito d'opposizione All People's Congress (APC), che ritiene la modifica incostituzionale.