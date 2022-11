La Turchia attacca la città di Kobane

Il governo turco aveva infatti incolpato i militanti curdi per l'attentato che ha provocato la morte di sei persone e oltre 80 feriti.

"Kobane, la città che ha sconfitto lo Stato islamico, è bersaglio di bombardamenti da parte dell'aviazione dell'occupazione turca", ha annunciato Farhad Shami, portavoce delle Forze democratiche siriane, coalizione militare guidata dal Pkk (Partito dei lavoratori del Kurdistan) che nei giorni scorsi ha negato qualsiasi coinvolgimento con l'attentato di Istanbul.

Il ministero della Difesa turco sui social ha twittato una foto di un aereo in decollo per un'operazione notturna, accanto alle parole "L'ora della resa dei conti è arrivata" e, sabato 19, ha rilasciato riprese video di attacchi aerei ed edifici colpiti. Sebbene il ministero non abbia fornito informazioni sull'obiettivo della missione, le forze guidate dai curdi nel nord della Siria e l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus) hanno entrambi affermato che la Turchia ha effettuato attacchi aerei nel nord della Siria provocando la morte di almeno 12 persone.

La Turchia ha condotto finora tre incursioni nel nord della Siria contro la milizia curda siriana YPG, che si dice sia un'ala del PKK. Il presidente Tayyip Erdogan aveva precedentemente affermato che la Turchia potrebbe condurre un'altra operazione contro l'YPG.