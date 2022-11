Soldato russo sopravvive al lancio di due granate lanciandole via prima che esplodano

Un soldato russo, bersagliato dalle granate lanciate da un drone, riesce a salvarsi per ben tre volte e poi si decide a scappare e salvarsi la vita. La prima granata gli scoppia vicino ma non abbastanza da ferirlo in maniera grave, al secondo tentativo il drone sembra aver aggiustato la mira ma la granata, che cade addosso al soldato, non scoppia immediatamente e lui ha il tempo di raccoglierla e lanciarla via. Anche la terza granata gli cade proprio addosso, ma non esplode ed il soldato ancora una volta la raccoglie e la tira via ed a questo punto si decide a correre via e cercare scampo. Il video è pubblicato su account Telegram filo ucraini ma non riporta maggiori informazioni su dove e quando il fatto sia accaduto.