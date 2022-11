La scrittrice iraniana Soleymani: "La mia Banu è la madre di una delle coraggiose ragazze di oggi"

La scrittrice Belgheis Soleymani è nata nella provincia di Kerman, a mille kilometri a sud di Teheran, nel 1963. Attualmente è residente in Iran.

Soleymani è autrice del romanzo "L'ultimo gioco di Banu", pubblicato per la prima volta in persiano nel 2005, è suddiviso in capitoli narrati da voci diverse. Ambientato negli anni Ottanta in un villaggio sperduto dell’Iran, narra le vicende di una ragazza di provincia, vittima di un sistema patriarcale in cui anche le donne possono avere il ruolo di carnefici. A salvarla dagli intrighi del destino saranno l’intelligenza e la determinazione. Un racconto quanto mai attuale che si inserisce, oggi, nel contesto della massiccia protesta che scuote la Repubblica islamica guidata dagli Ayatollah.

Abbiamo quindi chiesto all'autrice, in collegamento video dall'Iran, quali sono le analogie tra il suo romanzo, scritto agli inizi del 2000, e la protesta che sta scuotendo l'Iran da quasi due mesi, in seguito alla morte della giovane curda Mahsa Amini, avvenuta mentre era in custodia della polizia morale per non aver indossato correttamente lo jihab.

“Banu, la protagonista del mio romanzo, aspira a grandi ideali, come libertà e giustizia, ma appartiene al ceto emarginato della società, mentre le giovani che protestano in questi giorni appartengono anche alla classe media iraniana”, dice Soleymani.

“Queste donne cercano una vita normale, quella che è stata loro sottratta, lavorano per il cambiamento e per ottenerlo pagano un caro prezzo. Ciò che le donne iraniane chiedono ora è la stessa cosa che inseguono faticosamente da più di centocinquant’anni: cioè il riconoscimento dei loro diritti”.

“In Iran la ‘normalità’ è considerata solo al maschile. La donna è ritenuta un soggetto sessuale creato per rendere soddisfacente la vita degli uomini. Le donne iraniane, da sempre hanno lottato duramente la costruzione di scuole, contro i matrimoni forzati, per potersi vestire liberamente, fino a marciare nelle file dei rivoluzionari nel 1979”, spiega l'autrice.

“Banu vuole uno spazio tutto per sé nel mondo, pensa solo alla propria salvezza perché non si sente legata al suo mondo di appartenenza così come quel mondo non è interessato a lei. Al contrario l'obiettivo delle donne iraniane di oggi è trasversale, riguarda tutte le iraniane. Se volessi essere ottimista, Banu potrebbe essere la madre che ha fatto nascere e crescere una delle coraggiose ragazze che protestano in questi giorni”.

L'ultimo gioco di Banu, ristampato una dozzina di volte, nel 2006 ha vinto il prestigioso premio Mehregan nella sezione miglior romanzo. Nello stesso anno, ha avuto la menzione speciale al premio letterario di Isfahan. Tradotto in inglese e in arabo, in italiano è disponibile nella traduzione dal persiano di Faezeh Mardani, docente di Lingua e letteratura persiana contemporanea all’Università di Bologna. È pubblicato dall’editore milanese Francesco Brioschi nella collana Gli Altri.