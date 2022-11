Sospetto sul volo Emirates, l'aereo scortato dalla Sardegna da 2 caccia F-16: i rigidi controlli

Il Boeing 777 di Emirates diretto a New York e ritornato all'aeroporto di partenza, Atene, dopo la ricezione di informazioni dall'intelligence statunitense sulla presenza di un passeggero “sospetto” a bordo è stato controllato dalla polizia ellenica. A seguito delle verifiche, è emerso che in realtà si è trattato di un falso allarme e tra i 228 passeggeri (oltre a 18 membri dell'equipaggio) non emerso nulla di sospetto. L'aereo ha invertito la rotta mentre si trovava nello spazio aereo italiano, nei pressi della Sardegna, ed è stato scortato nel viaggio di ritorno da due aerei combattimento F-16 delle forze armate greche, con l'ordine di non sorvolare la terraferma.