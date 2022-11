Spaccaossa, dramma pasoliniano scritto da Ficarra e Picone

Scritto da Vincenzo Pirrotta insieme a Ignazio Rosato e il duo Salvo Ficarra e Valentino Picone e diretto e interpretato dallo stesso Pirrotta, il film prende origine da un fatto di cronaca: in un magazzino fatiscente vengono frantumate braccia e gambe di persone consenzienti allo scopo di simulare finti incidenti stradali per riscuotere gli indennizzi delle assicurazioni. Uno spunto forte da cui si parte per poi scavare nell'anima (nera) dei personaggi e raccontare un inferno popolato da esseri miserabili pronti a mutilarsi per pochi soldi, che porta alla luce una parte oscura della periferia di Palermo