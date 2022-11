SpaceX. Il lancio del Falcon Heavy nella nebbia e l’atterraggio è da applausi

Una fitta nebbia avvolgeva il Kennedy Space Center della NASA al momento del decollo. La folla radunatasi per assistere al lancio non è riuscita nemmeno a vedere la piattaforma a 5 chilometri di distanza e ha potuto solo sentire il rombo dei 27 motori del primo stadio. I due booster laterali si sono separati dal 'core' centrale del razzo in sincronia a circa 29 km dal suolo, tuffandosi all'indietro per rientrare a terra.

Pochi minuti dopo, i due booster, alti come edifici di cinque piani, hanno riacceso i motori e sono atterrati quasi simultaneamente fianco a fianco a circa 15 km di distanza da dove sono partiti. L’atterraggio sincronizzato dei booster ha suscitato l’applauso scrosciante degli ingegneri all'interno del quartier generale di SpaceX a Hawthorne, in California. Lo stadio centrale invece ha esaurito tutta la sua energia per portare i satelliti nell'orbita prevista per poi ricadere in mare aperto.

L'azienda aerospaziale di Elon Musk ha lanciato in orbita alcuni satelliti della U.S. Space Force. Questa missione del Falcon Heavy, la quarta, è stata la prima dal giugno 2019.