Trappola esplosiva a Kherson

Il video è stato diffuso dal sito ucraino Unian e mostra soldati di Kiev che ispezionano gli edifici della città di Kherson dopo la ritirata russa. Era un timore avanzato fin dal primo momento: che ci fossero trappole esplosive disseminate ovunque. È uno di questi casi: in un ufficio, su una sedia è appoggiata una stampante, ma sotto spunta qualcosa di verde, è la mina. Una mina ML7 che avrebbe dilaniato chiunque avesse spostato la stampante. In questo caso non è successo, ma il rischio per chi torna a Kherson è elevatissimo, a maggior ragione perché molti di questi ordigni non sono facilmente rimovibili.