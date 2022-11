Un rapinatore assalta una clinica, la guardia lo blocca a mani nude

Giovedì mattina, un uomo armato è entrato nell'atrio di una clinica per il trattamento dell'abuso di sostanze a Buffalo, New York, con in mano un AR-15, un fucile semiautomatico. Dai filmati delle telecamere di sorveglianza si vede il sospetto, identificato come Jeffrey Griffin di 48 anni, che spara un colpo contro il muro dopo essere entrato nell'area del check-in. Una guardia di sicurezza in piedi vicino all'ingresso inizialmente salta all'indietro scioccata per poi lanciarsi contro il tiratore, che spara altri colpi mentre cerca di divincolarsi dalla presa della guardia.

"Mentirei se ti dicessi che non avevo paura per la mia vita. E la prima cosa che mi è balenata in mente è stato il mio bambino che ha appena compiuto 3 anni", ha raccontato la guardia di sicurezza, Reynaldo Beckford.

Dopo la colluttazione la guardia riesce a trascinare Griffin fuori, mentre un collega lo segue. Il filmato di sicurezza dall'esterno della clinica mostra le due guardie che lottano contro Griffin mentre due passanti, finalmente, li aiutano a disramarlo.

I filmati di sorveglianza sono stati recentemente rilasciati dalla polizia di Buffalo. Gli ufficiali hanno dichiarato in conferenza stampa che almeno altri due colpi sono stati sparati durante la colluttazione, ma che nessuno è rimasto ferito.

La clinica, affiliata ad una organizzazione no-profit di servizi umani Acacia Network, fornisce, tra le altre cose, cure farmacologiche per le persone che hanno a che fare con l'abuso di sostanze. Questo potrebbe essere il motivo della rapina. Griffin è accusato di una serie di crimini, incluso il tentato omicidio. La polizia ha dichiarato che l’uomo, prima di dirigersi verso la clinica, si è fermato in una casa in Pennsylvania Street e ha sparato a una donna a una gamba. La donna è stata portata all'Erie County Medical Center per ferite non mortali.

Secondo la ricostruzione, "entrambe le sparatorie sono state un tentativo di rapina alla ricerca di quella che crediamo essere droga", ha dichiarato il commissario di polizia di Buffalo, Joseph Gramaglia, in una conferenza stampa. "Non c'era, a questo punto, altro movente se non un tentativo di rapina".

La polizia di Buffalo sta lavorando per determinare da dove provenga l'AR-15. Gli ufficiali affermano che il caricatore era carico di più di dieci colpi di munizioni, il che è illegale a New York. Il New York SAFE Act proibisce il possesso di un caricatore che abbia la capacità di contenere più di dieci munizioni indipendentemente da quando è stato fabbricato o quando è stato ottenuto.