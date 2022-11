Coronavirus, gli studenti cinesi si muovono carponi contro lo stress da lockdown

All'apparenza sembrerebbe una punizione mentre si tratterebbe di una reazione alla rigida politica “Zero Covid” imposta dalle autorità. Milioni di cinesi stanno affrontando il lockdown e restrizioni, per molti, al limite della sopravvivenza. Un contagio comporta la chiusura di un'intera fabbrica così di un campus universitario. È il caso della Peking University, dove a seguito di un contagio è stato deciso di chiudere i cancelli. Attenendosi limitatamente ai commenti, queste immagini sono giustificate come un rito collettivo finalizzato a sfogare il “nonsenso contro il nonsenso che ci circonda”. La “moda” di camminare carponi lanciata da uno studente si aggiunge ad altre pratiche già note: come ritagliare nel cartone figure di animali domestici e portarli al guinzaglio come fossero vivi.