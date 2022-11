Suor Cristina dice addio al velo per dedicarsi alla musica, il video della vittoria nel 2014

Suor Cristina, la vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la vita consacrata e continuando a pensare alla musica: ora è Cristina Scuccia.

"Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine - afferma Cristina Scuccia - Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione. Esiste un giusto o sbagliato? Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il proprio cuore!". E così per seguire la sua passione, ha lasciato l'Italia si è trasferita in Spagna, dove oltre a coltivare la sua passione per la musica, lavora al momento come cameriera.

La suora con la voce più famosa d'Italia ha raccontato oggi, per la prima volta a Silvia Toffanin, che non intende abbandonare il suo cammino di fede e che è grata per tutto ciò che ha vissuto fino ad ora.

Quando la redazione di The Voice chiamò in convento per farle fare un provino, dopo aver notato la religiosa in uno dei suoi video, la madre superiora pensò ad “Abramo quando fu chiamato a sacrificare suo figlio”. E cioè “a un’opportunità di evangelizzazione”, come spiega la stessa Cristina Scuccia. Ma quell’esposizione mediatica, con il passare del tempo, è stata il motore per una profonda messa in discussione dei desideri più profondi della giovane suora: “Tutta l’esposizione al successo mi ha messo di fronte ad una responsabilità enorme», racconta, «rappresentavo qualcosa di importante per tutti. Questo mi ha fatto fare i conti con me stessa”.

Nata nel 1988 a Vittoria (Ragusa) e cresciuta a Comiso (Ragusa), ha emozionato e sbalordito il pubblico fin dall'audizione per il talent show The Voice of Italy presentando la cover di ''No One'' di Alicia Keys e ottenendo con il video dell'esibizione più di 90 milioni di visualizzazioni su YouTube in una settimana. Nel corso dell'edizione del talent show di Rai 2 che l'ha vista trionfare, ha duettato con artisti del calibro di Ricky Martin e Kylie Minogue. Per la sua voce e grinta ha ricevuto anche i complimenti da uno dei coach di The voice of Italy, l'indimenticata Raffaella Carrà.

Anticipato dalla cover di "Like a Virgin" di Madonna, a dicembre 2014 esce il suo primo album "Sister Cristina" (Universal Music Italia). L'anno seguente è nel cast di "Sister Act", il musical diretto da Saverio Marconi che la vede vestire i panni di Suor Maria Roberta, mentre nel 2016 è tra i protagonisti di "Titanic - Il Musical".

Sempre nel 2016 partecipa alla Giornata mondiale della Gioventù in Polonia dove si esibisce davanti a più di 2 milioni di persone, sale sul palco dello stadio di Wroclaw a Breslavia (Polonia) per il concerto "Singing Europe" ed è nel cast del concerto di Natale al Lincoln Center di New York, evento benefico della diocesi di Brooklyn a sostegno del progetto Futures in Education.

Insieme al cantante svizzero Patric Scott nel 2018 realizza una cover di "Hallelujah" di Leonard Cohen. Nello stesso anno pubblica il singolo ''Felice'', che anticipa il suo secondo album dal titolo omonimo e che presenta dal vivo in occasione del JoyFest 2018 - Eucharist Seminars Festival a Giacarta. Sono più di 200 mila i giovani che hanno assistito al suo concerto in Brasile in occasione dell'Halleluya Festival 2018. A giugno 2019 sale sul palco del Congresso

Internazionale Eucaristico ForrásPont a Budapest, mentre ad agosto 2021 partecipa al Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Jasna Góra a Częstochowa (Polonia).

La sua voce arriva fino all'estero, dove viene ospitata in diverse trasmissioni televisive per parlare della sua profonda fede e della forte passione per la musica come The Voice e Le Grand Show de Calogero in Francia, Helene Fisher Show in Germania e Today Show negli Stati Uniti. Nel 2019 è tra i concorrenti del talent show americano The World's Best in onda sulla CBS e della 14ª edizione di Ballando con le stelle in onda su Rai 1.