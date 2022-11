Svelato, forse, il mistero del gregge di pecore che si muove in cerchio

Era diventato virale il video del gregge di pecore che per dodici giorni ha girato in tondo ininterrottamente. Le immagini riprese nella città di Baotou, in Mongolia, immortalano centinaia di pecore rincorrersi seguendo uno schema circolare. Uno strano fenomeno che aveva colpito soltanto un gregge di 34 recinti appartenenti a una proprietaria di ovini cinese. E ora a distanza di giorni quel fenomeno è stato spiegato, forse, da Matt Bell, professore inglese presso l'Università di Hartpury a Gloucester durante un'intervista a Newsweek.

Se l'allevatrice aveva avanzato l'ipotesi di un'infezione da listeria, provocata da un batterio presente nel suolo e nell'acqua, che in realtà giustificherebbe quei sintomi di movimenti circolari ripetitivi, l'esperto smorza e propone un'altra versione: il fenomeno sarebbe causato dallo stress. Dunque nessun danneggiamento di specifiche aree cerebrali. Anche perché sostiene Andrew Fisher, direttore dell'Animal Welfare Science Center dell'Università di Melbourne, intervistato da ABC News, gli animali non avrebbero creato un unico grande cerchio ma ogni ovino si sarebbe limitato a girare su se stesso.

Anche in Italia qualche esperto si è cimentato confermando o meno la tesi sul possibile stress degli ovini. Ma resta un dubbio. Il video riassume in pochi secondi un comportamento durato giorni. Insomma, il filmato sarebbe troppo “povero” di elementi per svelare definitivamente il mistero.