Sveva Alviti vince il RIFF come miglior protagonista ed esce nelle sale con un film tra noir e melò

Sveva Alviti ha vinto il premio della XXI edizione del RIFF – Rome Independent Film Festival, come Miglior interprete e, dal 1° dicembre, esce nelle sale con “Tra le onde”, un road movie che ha i toni di una moderna favola nera.

La manifestazione diretta da Fabrizio Ferrari, dopo una settimana di proiezioni, ha annunciato i vincitori: “Un mondo fantastico” di Michele Rovini e “Il paese delle persone integre” di Christian Carmosino Mereu tra i lungometraggi nel programma che ha registrato la partecipazione di 85 opere in concorso. Documentari, film e corti hanno rappresentato il cinema indipendente contemporaneo, con 15 anteprime mondiali, 10 anteprime europee e 50 anteprime italiane, oltre a un fitto programma di eventi collaterali, incontri e masterclass.

Il RIFF ha registrato la partecipazione di opere provenienti da Italia, Germania, Polonia, Ucraina, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Brasile, Russia, Israele, Cina, Irlanda, Belgio, Usa.

La premiata Sveva Alviti domani sarà sul grande schermo delle sale italiane con il film “Tra le onde”, di Marco Amenta, una favola fra melò e noir che scorre su diversi livelli narrativi.

Salvo e Lea, i due protagonisti, viaggiano nella notte immersi in una natura pietrosa e oscura. Ma quel viaggio, in una notte che non sembra aver fine, è un’occasione per confrontarsi tra loro e con il passato, tra rancore e voglia di amore. Lentamente, tutto sembra rinviare a qualcosa di non detto, in uno scambio continuo tra ciò che appare e ciò che è e anche la relazione tra Salvo e Lea diventa sempre più ambigua ed enigmatica.

L' incapacità di affrontare il “rimosso” è reso dai dialoghi e dalle atmosfere, tanto che persino lo spettatore, ad un certo punto, è portato a domandarsi cosa sia vero e cosa non lo sia.