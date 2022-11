Tanzania, il video dei tentativi di tirare fuori l'aereo dall'acqua a braccia per mezzo di corde

Un altro video dell'incidente aereo avvenuto queta mattina in Tanzania, dove un Atr-42 della Precision Air è caduto nelle acque del lago Vittoria, a pochi metri dalla pista dell'aeroporto. Il comandante della polizia della provincia di Kagera, William Mwampaghale ha commentato: "Quando l'aereo si trovava in volo a circa 100 metri, ha riscontrato problemi e affrontato il maltempo. Pioveva e l'aereo è precipitato in acqua". Nel video i disperati tentativi di tirare fuori l'aereo dall'acqua anche per mezzo delle corde ed utilizzando la forza delle braccia. Le condizioni meteo sembrano migliorate.