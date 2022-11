Solo la coda dell'Atr-42 spunta dalle acque del lago Vittoria: le immagini dei soccorsi in Tanzania

Continuano le ricerche dei sopravvissuti all'incidente dell'aereo precipitato nel lago Vittoria in Tanzania, con a bordo 43 persone di cui 39 sono passeggeri, due i piloti e due i membri dell'equipaggio di cabina. Il volo PW 494 della compagnia Precision Air era partito da Dar es Salaam ed era diretto alla città di Bukoba, l'aereo era un ATR-42, prodotto dall'azienda italo-francese Atr. Precision Air, che è la più grande compagnia aerea privata della Tanzania, ha rilasciato una breve dichiarazione a conferma dell'incidente. "La squadra di soccorso è stata inviata sul posto", ha affermato. Riprese video trasmesse dai media locali hanno mostrato l'aereo in gran parte sommerso mentre i soccorritori, compresi alcuni pescatori, scrutavano la superficie dell'acqua per trarre in salvo le persone. I soccorritori hanno tentato di sollevare l'aereo dall'acqua usando funi, assistiti da gru, mentre anche i residenti locali hanno cercato di contribuire ai soccorsi. Commentando l'incidente, la presidente Samia Suluhu Hassan ha chiesto su Twitter di "continuare a essere calmi mentre le operazioni di soccorso vanno avanti e preghiamo Dio di aiutarci".