Tende di plastica per i soldati russi nella neve, le incredibili condizioni delle truppe di Putin

Un filmato diffuso dai social di Kiev, mostra i militari di Putin in un bosco sulla neve: si intravedono tende “di plastica”, e giacigli improvvisati per i soldati russi. Si tratterebbe - secondo fonte ucraina - di circa 200 soldati di Mosca, “temporaneamente riuniti” nella regione di Voronezh, in Russia (situata a pochi chilometri dal confine ucraino): "Sono tenuti all'aperto come bestiame, con la temperatura già scesa a -6".

Secondo fonti di intelligence occidentale, molti degli uomini arruolabili in Russia continuano a nascondersi nel timore di essere mobilitati per la guerra in Ucraina anche se il presidente Vladimir Putin e il suo ministro della Difesa Sergei Shoigu hanno proclamato la fine della mobilitazione. Fra le decine di migliaia di persone che si nascondono nel paese, ce ne sarebbero almeno 300mila fuggite oltre confine, secondo il Washington Post.