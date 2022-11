Terremoto in diretta durante la rassegna stampa di Fano TV: il giornalista lascia lo studio

Tutto si consuma in pochi istanti. Il giornalista di Fano TV è in onda con la rassegna stampa quando viene sorpreso dalla violenta scossa di terremoto di magnitudo 5,7 che questa mattina ha sconvolto la costa delle marche e diverse regioni italiane. Massimo Foghetti, giornalista dell’emittente Fano Tv 19, si rende conto del sisma e fin da subito cerca di capire colloquiando con la regia per capire cosa fare. Piano piano rientra nell'inquadratura, con il cuore in gola, fino a quando un’altra scossa lo mette a dura prova. A quel punto Foghetti fugge e la trasmissione viene interrotta.