Terremoto in Indonesia, cadono calcinacci: fuga disperata verso l'uscita ma non tutti escono indenni

A distanza di qualche giorno il bilancio del terremoto di magnitudo 5.6 gradi della scala Richter a Giava, cui sono seguite 60 scosse di assestamento, si aggrava: sono 268 le persone morte, almeno 150 i dispersi, oltre mille i feriti, 2300 gli edifici e le abitazioni danneggiati mentre gli sfollati sono circa 58mila. La maggior parte delle vittime sono rimaste sotto le macerie e tra loro studenti e bambini. Le terribili immagini mostrano un gruppo di persone, principalmente donne, in un ufficio o a scuola, che sorprese dalla scossa cercano di guadagnare l'uscita tra le urla. Non tutti ne usciranno illesi. Alcuni di loro (compreso l'autore del video) riporteranno conseguenze, più o meno gravi, per via dei calcinacci che cadono dal soffitto. Scene che si sono ripetute in tutto il Paese e con finali peggiori considerando le molte abitazioni sbriciolate.