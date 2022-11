Tiana, fumo dalle macerie della casa completamente distrutta e collassata, i vigili scavano

A causa dell'esplosione avvenuta è stata chiusa temporaneamente al traffico la strada statale 128 "Centrale Sarda" che dal centro della Sardegna porta all'innesto della statale 131 dcn per Nuoro.

"L'interdizione è stata disposta per facilitare l'intervento del personale e dei mezzi di soccorso - fa sapere l'Anas - Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile".

L'esplosione è stata causata probabilmente, secondo le prime ricostruzioni, da una fuga di gas: due persone - una coppia di anziani - sono rimaste gravemente ferite e sono ricoverate in ospedale in codice rosso, mentre i soccorritori sono alla ricerca di due dispersi.