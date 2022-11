Tim Burton: L'Italia mi piace perché è stimolante e mi fa sentire il protagonista di un mio film

Come una rockstar, Tim Burton è stato accolto a Lucca da una folla in festa. Il regista presentava il primo episodio di “Mercoledì”, la sua prima serie Tv che ha per protagonista la figlia della Famiglia Addams. Un progetto a cui il regista tiene molto perché ha detto di “essere lui Mercoledì”. La serie arriverà su Netflix il 23 novembre e sarà una storia a cavallo tra commedia, mistery e fantasy “leggermente horror”. 8 episodi, di cui i primi 4 diretti da lui e dedicati alla ex bambina, ora adolescente.