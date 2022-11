Tir fuori controllo: evita l'impatto frontale, invade la corsia opposta e perde il carico

Evita l'impatto frontale con un furgoncino, invade il divisorio autostradale, riesce a evitare collisioni con altre auto e perde parte del carico. Sono le immagini di sicurezza a riprende la manovra azzardata di un autista in un incrocio nella provincia di Suphanburi, in Thailandia. Decisamente pronti anche gli altri automobilisti che hanno fatto marcia indietro per scongiurare il peggio. Non è chiaro come siano andate le cose, probabilmente il tir in questione non avrebbe rispettato il semaforo.