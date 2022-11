"Torna la vita a Kherson" questo il commento ai video che circolano sui social Ucraini

Alcuni video che circolano sui social ucraini mostrano i cittadini che iniziano a radunarsi in piazza della Libertà e festeggiare e ringraziare i primi soldati ucraini che arrivano. Sotto i video postati il commento è: “Torna la vita a Kherson”. La Direzione principale di intelligence del Ministero della Difesa ucraino conferma che Kherson è sotto il controllo dell'Ucraina. Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, ha esortato a non farsi prendere dal panico, a non dare "ragioni di gioia al nemico" e ha assicurato che "tutto tornerà a casa", cioè alla Federazione Russa.