Tornado in Texas e Oklahoma, il video della devastazione. Bilancio provvisorio: un morto e 20 feriti

Il Texas e l'Oklahoma sono stati colpiti da tornado che hanno distrutto decine di edifici provocando una vittima e una ventina di feriti.

Le contee maggiormente colpite in Oklahoma sono tre e soprattutto quella di McCurtain, nella parte sud-orientale dello Stato. A Idabel il tornado ha distrutto fra l'altro una chiesa, un centro medico e una scuola. Secondo quanto riporta la stampa locale, nella zona sono stati inviate squadre di soccorso e generatori di energia elettrica.

Il video mostra le immagini amatoriali di un tornado in movimento nell'area di Greenview, in Texas, seguito dalle immagini di un'abitazione con il tetto divelto in località Powderly.