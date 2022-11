Tragedia sfiorata in un supermercato di Avellino: il tetto in lamiera vola sul parcheggio

Situazione critica a causa della forte perturbazione che si è abbattuta in provincia di Avellino sin dalle prime ore del mattino. Le fortissime raffiche di vento hanno scoperchiamo il tetto in lamiera di un supermercato a Lioni. Nelle immagini una donna stava recuperando l'auto nel parcheggio quando di corsa è tornata indietro per mettersi al riparo. Fortunatamente, né lei né le altre persone presenti sono rimaste coinvolte o ferite nell'incidente.