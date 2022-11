Tre migranti sopravvivono 11 giorni sul timone di una nave

In una fotografia diffusa su Twitter dalla pagina del Salvamento Maritimo spagnolo, si vedono tre persone sedute sul timone della petroliera Althini II con i piedi a meno di un metro dall'acqua.

Nel tweet si legge: “Questo pomeriggio, la nave Salvamar Nunki ha salvato tre migranti trovati sulla pala del timone della nave Althini II, ancorata tra le banchine del porto di Las Palmas e proveniente dalla Nigeria. Sono stati trasferiti al porto e curati dai servizi medici”.

L'Althini II, nave battente bandiera maltese, è arrivata a Las Palmas a Gran Canaria lunedì dopo un viaggio di 11 giorni da Lagos in Nigeria, secondo quanto riportato da Marine Traffic, sito web di monitoraggio delle navi.

Il Responsabile regionale per le migrazioni della Croce rossa, Jose Antonio Rodriguez Verona, ha detto a Reuters: "Ieri pomeriggio verso le 1900 siamo stati allertati dal Salvamento Maritimo della posizione di tre persone su un'imbarcazione vicino al molo di Las Palmas. Immediatamente la nave Salvamar Nunki ha soccorso queste tre persone e le ha trasferite al porto di Arguineguin in gravi condizioni. Una volta arrivati a Puerto de la Luz abbiamo trovato tre persone con ipotermia e disidratazione dopo diversi giorni in mare. A quanto pare, stavano navigando in condizioni non ottimali all'aria aperta, cosa che ha provocato l'ipotermia".

Le isole Canarie sono una porta d'accesso molto frequentata lungo la rotta verso l’Europa dei migranti africani. I dati spagnoli mostrano che la migrazione via mare verso l'arcipelago è aumentata del 51% nei primi cinque mesi dell'anno rispetto all'anno precedente. Non è la prima volta che vengono trovati migranti sui timoni delle navi.

Il Consigliere per le migrazioni del governo regionale delle Isole Canarie, Txema Santana, ha spiegato: "Queste persone sono arrivate sulla pala del timone di una grande nave. Non è la prima volta né l'ultima, è una cosa che abbiamo visto diverse volte nelle Isole Canarie. Negli ultimi cinque anni abbiamo visto persone venire sedute su quella pala del timone, abbiamo visto una o più persone insieme. Dobbiamo dire che quello che si vede nella foto non è tutto lo spazio che hanno, c'è la pala del timone e un piccolo cubicolo dove a volte ruotano per proteggersi".