La promessa di Trump: "E' probabile che mi ricandiderò per il 2024

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni per la Casa Bianca. Lo ha annunciato ai suoi sostenitori lo stesso Trump in un comizio in Iowa per le elezioni di midterm."Tenetevi pronti per rendere il nostro paese sempre più sicuro, glorioso e di successo - ha detto -. Molto, molto probabilmente lo farò di nuovo".

"Tra cinque giorni - ha detto - porremo fine alla carriera politica di 'crazy' Nancy Pelosi". Donald Trump lancia l'offensiva finale in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo 8 novembre con quattro "Save America Rally" in 5 giorni. Il blitz elettorale per riconquistare il controllo del Congresso è scattato questa sera nell'Iowa e proseguirà in Florida, Pennsylvania e Ohio. La prima stoccata l'ha riservata alla Speaker della Camera, dando per scontato che i dem perderanno la maggioranza. "Lo stile di vita dell'Iowa e' sotto assedio", avverte l'ex presidente. "Dobbiamo porre fine alla tirannia dei liberal" che "tolgono fondi alla polizia mentre noi li togliamo ai cartelli della droga". Trump denuncia la politica delle "frontiere aperte" che sta facendo aumentare il crimine in modo esponenziale.

Oggi a terminare il comizio Trump ha scelto un brano che è quasi un manifesto: "Tieni duro, sto arrivando". Non lo dice Donald Trump. E la chiusura del comizio nell'Iowa, una canzone. Nel 2020 The Donald salutava ballando sulle note dei Village People, "Ymca". Oggi, dopo una sconfitta che non ha mai riconosciuto, il brano scelto sembra un programma politico, anzi lo è: "Hold On, I'm Coming", un pezzo soul leggendario di Sam & Dave. The Donald sta prenotando il biglietto per la corsa verso la Casa Bianca, America 2024 è già qui. E' con i caucus dell'Iowa che le presidenziali entrano nel vivo. Rappresentano la prima e fondamentale tappa delle primarie americane. Per il Midterm i candidati repubblicani dell'Iowa non corrono rischi, ma Trump ci mette il cappello, anzi il cappellino rosso del Maga (Make America Great Again).