Tv russa individua il nuovo nemico di Putin: “Dopo l'Ucraina il problema sarà il Kazakistan”

La comunità russa è la seconda più numerosa del Kazakistan e questo ha portato vari presidenti ad avere sempre buoni rapporti con Mosca, seppure contrariati dalla politica di Putin in Ossezia e in Crimea. L'attuale presidente Qasym-Jomart Toqaev non fa certo eccezione: dapprima bisognoso dell'Alleanza con il Cremlino, per ristabilire l'ordine nel suo Paese in seguito alle proteste, a distanza di pochi mesi ha accolto freddamente l'invasione dell'Ucraina. La rottura si è consumata pubblicamente al Summit Economico Internazionale di San Pietroburgo quando, alla presenza del presidente russo, Tokayev ha affermato che il suo Paese non avrebbe riconosciuto le regioni separatiste filorusse di Lugansk e Donetsk. E mentre nella capitale Astana sono riuniti funzionari russi, turchi e iraniani per parlare di Siria, la tv russa identifica nel Kazakistan un nemico potenziale di Vladimir Putin. Anche Tokayev, suo malgrado, è consapevole di poter diventare il prossimo obiettivo del Cremlino.