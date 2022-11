Ucraina al buio: il timelapse delle immagini satellitari NASA

Le immagini, in scala di grigio, mettono in evidenza l’oscurità all’interno dei confini del Paese sotto attacco da parte della Russia dal 24 febbraio scorso.

Mercoledì le autorità ucraine hanno dichiarato che tre centrali nucleari sul territorio controllato da Kiev sono state spente dopo l'ultima ondata di attacchi missilistici russi alle strutture energetiche ucraine.

Il governatore di Kiev ha dichiarato che tutta la regione della capitale, dove vivono oltre tre milioni di persone, ha perso l'elettricità e che in altre regioni sono stati necessari blackout di emergenza per risparmiare energia.

Anche le autorità della Moldavia hanno annunciato blackout in più di metà del Paese. È la prima volta che uno Stato confinante ha riportato danni così estesi a causa della guerra in Ucraina.

La NASA ha utilizzato il Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) a bordo del satellite NASA/NOAA Suomi National Polar orbiting Partnership, in combinazione con uno strato di imaging specializzato per rivelare l'estensione dei blackout dell'Ucraina. La superficie e l'atmosfera terrestre sono riprese anche in condizioni di scarsa luminosità dallo strumento ultrasensibile del satellite.