Ucraina, la nonna in ginocchio abbraccia il nipote soldato. Il video è virale

Una nonna si inginocchia e tende la braccia al nipote, un soldato ucraino entrato a Kherson dopo la ritirata dell'esercito russo. Lui corre verso di lei, getta a terra il fucile, si inginocchia e la abbraccia. Il video del commovente incontro è stato diffuso su Telegram dal vicepresidente del Consiglio regionale Yury Sobolevskyi. Le immagini pubblicate dai media ucraini stanno facendo il giro del mondo.

Prima della ritirata dalla città, l'esercito russo ha distrutto tutte le infrastrutture e adesso mancano acqua, medicine e pane perché senza elettricità non si possono usare i forni.

Ieri in un messaggio video alla nazione, pubblicato sul suo account Telegram, il presidente ucraino Zelensky ha promesso: "Ricostruiremo tutto" e preannunciato che, "come Kherson, saranno liberati anche il Donbass e la Crimea", che saluteranno "i soldati ucraini con bandiere ucraine come a Kherson. Vedremo sicuramente le nostre truppe accolte con bandiere ucraine e ce ne saranno centinaia per le strade il giorno della liberazione".