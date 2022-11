Istanbul, il momento esatto dell'esplosione

Un video è trapelato sui social che riprenderebbe il momento ed il luogo esatti dell'esplosione sul viale pedonale di Istiklal, nel centro di Istanbul. Il video viene da una telecaema si sorveglianza che mostra la data e l'orario dell'esplosione: 16:13. Fino ad adesso sarebbero rimaste vittima dell'esplosione almeno 6 persone mentre i feriti sarebbero 53. "Il Consolato Generale e l'Unità di Crisi monitorano la situazione e l'eventuale coinvolgimento di connazionali". Lo scrive la Farnesina sul profilo Twitter inseguito all'esplosione. Per le emergenze, si può contattare l'Unità di Crisi allo 0636225 e il Consolato Generale di Istanbul al +905554585844. La Farnesina suggerisce anche di scaricare l'app 'Unità di Crisi' per tutti i cellulari per aggiornamenti sul posto.