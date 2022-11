Una scala a strapiombo sulla parete di 800 metri: l'arrampicata verso il "villaggio sospeso"

Il villaggio di Atulie'er si trova a oltre 1.400 metri sul livello del mare, arroccato da 200 anni sull'altopiano di una montagna nella prefettura di Liangshan Yi nello Sichuan. Per la sua posizione e il suo storico isolamento è diventato famoso come il “villaggio sospeso".

Nel 2016 grazie ad alcuni reportage, le immagini degli abitanti che impiegavano mezza giornata per tornare a casa scalando la montagna a piedi e i bambini che dovevano scendere lungo scale traballanti e arrampicarsi sulla nuda roccia per andare a scuola avevano attirato l'attenzione internazionale su Atulie'er.

Prima del 2016, l'unico accesso al mondo esterno per le poche decine di abitanti era costituito da 17 fragili scale di legno di vite, legate allo strapiombo di 800 metri che collegava il villaggio alla pianura sottostante. Dal 2017 sono state sostituite da scale in acciaio e a connettere Atulie’er al mondo sono arrivati anche i ripetitori per il segnale WiFi e, più tardi, una rete 5G.

Questi progressi, parte del piano di Pechino per “sradicare la povertà", non hanno evitato che, nel 2020, decine di abitanti del villaggio appartenenti alla minoranza etnica Yi fossero ricollocati a valle in un'area urbana a 70 chilometri di distanza. Mentre Atulie'er è destinato a diventare un'attrazione turistica.