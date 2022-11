Usa, aereo si schianta contro i cavi elettrici e resta sospeso a 30 metri: in 90mila senza luce

Fortunatamente sono salvi i due occupanti del piccolo aereo che si è schiantato contro le linee elettriche ad alta tensione nel villaggio di Montgomery, a meno di 50 Km da Washington DC, nel Maryland. Il violento impatto tra il velivolo e il traliccio, che sostiene i cavi elettrici, ha portato a un'interruzione di elettricità, per i danni riportati e anche per garantire l'incolumità dei passeggeri del Mooney M20J rimasto impigliato a circa 30 metri di altezza. L'incidente, inizialmente circoscritto, si è trasformato in un dramma per circa 90mila persone - è la stima di Pepco Company, la società di servizi pubblici che opera nell'area di Washington - rimaste senza luce. L'aereo, partito dalla Contea di Westchester a New York, era in procinto di atterrare al Montgomery County Airpark, nelle vicinanze del disastro.