Allerta neve a New York e Buffalo: in arrivo la 'tempesta di neve del secolo'

Forti nevicate stanno colpendo lo Stato di New York e ci si prepara alla ‘tempesta di neve del secolo’. Soprattutto la zona occidentale già venerdì mattina si è svegliata con oltre mezzo metro di neve. Danni a proprietà e infrastrutture e numerosi alberi abbattuti sono finora le conseguenze del maltempo. La tempesta più consistente è attesa a Buffalo dove potrebbero cadere oltre 1,20 metri di neve, con temperature di 7 gradi sotto la media. La nevicata storica rischia di paralizzare circa 6 milioni di persone in cinque stati dei Grandi Laghi - dal Wisconsin a New York - ed è la conseguenza del cosiddetto ‘effetto lago’. Le raffiche di vento che soffiano sulle acque a temperatura mite dei laghi Eire e Ontario, si trasformano in tempeste, con nevicate pesanti di 5 centimetri all'ora, nelle cittadine a bordo lago e nell'area di Buffalo. Cancellati voli, vietato il traffico su alcune strade e spostata la partita di football dei Buffalo Bills contro i Cleveland Browns a Detroit. L'allerta su tutta l'area durerà fino a domenica. Nel 2004, una tempesta simile provocò la morte di 20 persone.