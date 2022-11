Valerio Mastandrea: "Mattia Torre aveva un rapporto esclusivo con tutti. Il progetto lo testimonia"

“Della miseria che rappresentava negli spettacoli, Mattia ne faceva parte, e lo raccontava – dice Valerio Mastandrea. – Mattia non giudicava da lontano, si metteva dentro quello che scriveva, e ne rideva. Era un grande gesto di autoironia, se vogliamo. La sua originalità era quella di raccontare le situazioni degli esseri umani di cui si sentiva responsabile, pur non avendo alcuna colpa. Per noi, invece, è stato un viaggio sentimentale, e ognuno ha fatto il suo, mettendoci quello che sentiva e provava"

"Migliore" con Valerio Mastandrea

La storia comica e terribile di Alfredo Beaumont, un uomo normale che, in seguito a un incidente (di cui è causa, di cui sente la responsabilità, e per cui sarà assolto), entra in una crisi profonda e diventa un uomo cattivo. Improvvisamente, la società gli apre tutte le porte: Alfredo cresce professionalmente, le donne lo desiderano, guarisce dai suoi mali e dalle sue paure. “Migliore” è una storia sui nostri tempi, sulle persone che costruiscono il loro successo sulla spregiudicatezza, il cinismo, il disprezzo per gli altri. E sul paradosso dei disprezzati che, di fronte a queste persone, chinano la testa e - affascinati - li lasciano passare.