Valerio Scanu e il coming out arrivato con la proposta di matrimonio al compagno

Valerio Scanu convola a nozze: l'annuncio tramite la proposta di matrimonio che oramai circola virale sui social network. Il video condiviso su Instagram immortala il momento in cui il cantante fa la proposta di matrimonio al compagno Luigi Calcarasa. Inginocchiato Scanu mostra l'anello e recita la formula: “Mi vuoi sposare?”. La risposta è un “Sì”, nonostante l'inaspettato invito, tra gli applausi e le urla degli amici presenti. Per tutti è un coming out, considerando la riservatezza dell'artista che poco ha fatto trapelare, finora, della sua vita privata.