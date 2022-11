Vasco Rossi e il sindaco Gualtieri: duetto a sorpresa sulle note di "Alba Chiara"

Per Vasco Rossi la Lupa d'Oro ricevuta oggi in Campidoglio è diventata l'occasione per celebrare il suo amore nei confronti della Capitale.

Atteso da centinaia di fan anche in Campidoglio, Blasco si è intrattenuto prima nella stanza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con il quale ha dato vita ad un duetto musicale a sorpresa sulle note di “Albachiara”, con uno scatenato primo cittadino che, con una chitarra sempre a disposizione, lo ha accompagnato con impegno.

Poi nell'Aula Giulio Cesare prima della consegna dell'onorificenza, Vasco ha fatto il suo discorso a suon di aneddoti sul suo rapporto con la Capitale.