Nelle calli e in piazza San Marco torna l'acqua alta: cittadini e turisti camminano sulle passerelle

Nella mattinata di domenica 20 novembre l'alta marea ha nuovamente allagato parte della città. Il picco si è toccato alle 8:15, quando l'acqua ha raggiunto i 100 cm. Il sistema MOSE non è stato attivato come sempre accade per valori di marea di questo tipo.

Le previsioni prevedono per i prossimi giorni episodi di maggior rilievo. Nelle immagini piazza San Marco e alcune calli limitrofe.