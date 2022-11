Venezia, scontro tra due barche: l'incidente ripreso dalla telecamera

La brusca manovra dell'idroambulanza, viziata dalle forti raffiche di vento, non è bastata a passare indenne tra due barche ormeggiate nel canale di Venezia. Lo slalom malriuscito si è concluso con un impatto, udibile. Le immagini della telecamera riprendono la scena. Il vento e l'alta marea hanno tormentato tutta la Laguna con picchi che hanno raggiunto i 180 centimetri in mare aperto, di fronte alla bocca di porto del Lido di Venezia, più dei 160 centimetri previsti. Per far fronte all'acqua alta si è reso necessario l'innalzamento delle paratoie del Mose.