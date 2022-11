"Come arrendersi correttamente", ucraini usano i missili per sparare istruzioni oltre il fronte

Uso attivo di proiettili per la propaganda al fronte. In un video diffuso dai social della difesa ucraina si mostra come vengano sparati volantini, oltre il fronte, tramite missili “Hrads”, su come “arrendersi correttamente”. Nel post si legge " La 10a brigata ha mostrato come spruzza il virus del buon senso sulle posizioni nemiche con l'aiuto di Hrads". Sui volantini vi sono infatti le istruzioni per arrendersi in maniera corretta ai soldati ucraini quando riconquisteranno quei territori.