DeSantis "mandato da Dio", video campagna diventa virale

E' diventato virale su internet il video in cui un narratore invoca Dio dieci volte e suggerisce che il Governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, è stato mandato dal potere divino.

“Dio ha creato un combattente, Dio ha detto ho bisogno di qualcuno che sia forte, che combatta per la verità in mezzo all’isteria, che sfidi la saggezza tradizionale e non abbia paura di difendere quello che sa essere giusto”, recita una voce nella clip di 90 secondi, vista già da 2,5 milioni di persone su twitter.

Il video - realizzato per la campagna di Midterm - non è stato ancora diffuso in tv, nè c'è un piano di usarlo come spot a pagamento. Ma è stato postato su twitter dalla moglie Casey De Santis, ottenendo l'effetto voluto e alimentando l'ipotesi sulle ambizioni presidenziali del Governatore.



Una mossa che non deve essere piaciuta a Donald Trump, che nei giorni scorsi aveva coniato un nomignolo per lui: ‘Ron Desanctimonious’ (Ron l'ipocrita).