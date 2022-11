Vince l'Arabia Saudita e nell'esultanza smontano la porta di casa: la reazione contagiosa e virale

Esordio choc per l'Argentina ai campionati del mondo di Qatar 2022 allo stadio Lusail contro l'Arabia Saudita. La oramai storica partita, terminata 2-1 per i sauditi, certamente una vittoria che ha ribaltato ogni pronostico, mette pressione a Messi e compagni. Il rigore, i tre gol annullati per fuorigioco ai sudamericani, e la grande occasione persa per De Paul, sono stati benzina sul fuoco per i tifosi sauditi. Nella ripresa, il calo dei vincitori della “Copa America” ha spinto i verdi a reagire: prima Al-Shehri, poi Al-Dawsari. La gioia per i tanti sostenitori increduli è incontenibile e la festa scoppia dentro, fuori e anche in casa. Questo video, diventato virale, mostra l'esultanza colorita di alcuni tifosi sauditi che iniziano a saltare e urlare di gioia. Uno di loro esagera, smonta la porta di casa e la lancia sul cortile esterno. Poco importa dei danni, l'Arabia Saudita ha clamorosamente vinto.