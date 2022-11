Violenza di gruppo a Cerignola, giornalista Rai fa domande e riceve minacce di morte: “Ti fai male”

“Sono un criminale, te ne vai carica di meraviglie” sono le minacce ricevute dall’inviata Nicole Di Giulio a Cerignola, nel Foggiano, sul luogo in cui una tredicenne sarebbe stata vittima di violenza di gruppo. L'inviata stava raccogliendo alcune testimonianze nei pressi del garage dove si sarebbe consumato lo stupro quando un uomo – poi rivelatosi il proprietario della rimessa – che aveva provato a intervistare reagisce con parole dure e minacciose. Le immagini sono state trasmesse dal programma ‘Ore 14’ condotto da Milo Infante in onda su Rai 2. “Sono notizie vaghe, non c’è niente di che. Ognuno si deve assumere le responsabilità delle schifezze che fa nella vita”, è il commento dell'uomo che più volte invita l’inviata della Rai ad allontanarsi: “Non sono tenuto a dirti niente. So solo che siete fuori luogo e fuori orario. Non registrare altrimenti te ne vai carica di meraviglie. Sono un criminale. Hai capito che ti fai male, tu non arrivi a destinazione”.