Volodymr Zelensky e Olena Zelenska al memoriale dei “Cento eroi celesti” - Video

Il presidente dell'Ucraina Volodymr Zelensky e la first lady Olena Zelenska hanno reso omaggio al memoriale dei “Cento eroi celesti”, come vengono definiti i morti durante le proteste anti-governative del 2013-2014. Oggi si celebra il Giorno della libertà e della dignità, ossia l'anniversario della prima manifestazione in Maidan Nezalezhnosti (piazza dell'Indipendenza) contro la decisione dell'allora presidente Viktor Yanukovic di sospendere le trattative per l'accordo di associazione tra l'Ucraina e l'Unione europea. Le proteste dureranno fino a febbraio 2014, quando la fuga di Yanukovic aprì la porta al ripristino della Costituzione in vigore tra il 2004 e il 2010 e alle elezioni presidenziali anticipate che saranno vinte a maggio dall'europeista Petro Poroshenko. Negli stessi giorni la Russia reagiva occupando la Crimea, che il 19 marzo dichiererà annessa alla Federazione. Ad aprile le dichiarazioni di indipendenza dei separatisti filorussi delle regioni di Donetsk e Luhansk segneranno invece l'inizio della Guerra del Donbass, destinata a proseguire fino all'invasione russa su larga scala il 24 febbraio scorso.



(video Ufficio stampa della presidenza dell'Ucraina via Associated Press)