Xi si lamenta con Trudeau per una fuga di notizie su loro colloquio - video

Il presidente cinese Xi Jinping si è lamentato con il primo ministro canadese Justin Trudeau per la mancanza di riservatezza riguardo i colloqui bilaterali di ieri a margine del vertice del G20 in corso a Bali, in Indonesia. "Tutto ciò di cui abbiamo discusso ieri è trapelato sui giornali e non in modo appropriato", ha detto Xi a Trudeau, aggiungendo che "se c'è sincerità, assumeremo un atteggiamento di rispetto reciproco per condurre il dialogo. Altrimenti, il risultato non è facile da dire".

"In Canada crediamo nel dialogo libero, aperto e franco", ha ribattuto Trudeau. "Continuiamo a cercare di lavorare insieme in modo costruttivo, ma ci saranno cose su cui non saremo d'accordo", ha detto ancora il premier canadese. Xi a questo punto non appare soddisfatto, e prima di stringere la mano (in maniera nervosa) a Trudeau afferma: "Creiamo le condizioni".

La conversazione è stata ripresa dalla pool tv, soprattutto Xi è sembrato essere infastidito per la telecamera.

I colloqui di ieri tra Xi e Trudeau sono stati i primi tra i due leader in più di tre anni, ma non hanno avuto lo status di incontro ufficiale. I media hanno riferito che il premier canadese si sia lamentato con il presidente cinese per l'ingerenza di Pechino nella democrazia canadese.

Il premier canadese, secondo i media internazionali, aveva spiegato di aver sollevato "serie preoccupazioni" nel colloquio di 10 minuti con Xi, per la crescente sospetta interferenza interna da parte della Cina. Nei giorni scorsi, la polizia di Ottawa aveva accusato di spionaggio un ricercatore cinese specializzato sulle batterie presso il più grande produttore di energia del Canada, sostenendo che aveva tentato di rubare segreti commerciali a favore di Pechino.

La tensione tra i due Paesi è rimasta alta dal dicembre del 2018, quando il Canada arrestò su richiesta Usa all'aeroporto di Vancouver, Meng Wanzhou, a capo della finanza di Huawei, accusata di aver violato le sanzioni americane all'Iran. Mentre Pechino reagì poco dopo con la detenzione per spionaggio di due canadesi, l'ex diplomatico Michael Kovrig e l'imprenditore Michael Spavor. La vicenda si chiuse a settembre 2021 con la liberazione contestuale dei tre.

All'inizio di questo mese, il ministro dell'Industria canadese, François-Philippe Champagne, ha ordinato a tre società cinesi di dismettere i loro interessi in altrettante compagnie produttrici di litio, anche per motivi di sicurezza nazionale. Sempre a inizio novembre, la polizia ha annunciato che stava indagando su una rete di "stazioni di polizia cinesi illegali" a Toronto.

Trudeau e Xi si erano incontrati l'ultima volta a giugno 2019 a margine del G20 di Osaka: i due, come testimoniato dalle telecamere, si ignorarono nel mezzo della crisi della vicenda Meng, malgrado al tavolo dei lavori fossero seduti l'uno accanto all'altro.

